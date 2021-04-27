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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Київ стане наступним регіоном, який вийде із червоної зони – Степанов

карантин в україні

Наступним регіоном, який вийде з червоної до жовтої зони стане Київ, повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

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Степанов також зазначив, що МОЗ вже зробило подання за його підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб вивести столицю із червоного рівня.

– По всіх показниках місто  Київ вже продемонструвало, що немає перевищення критеріїв, – сказав міністр.

Степанов подякував місцевим органам влади та українцям, які сумлінно дотримуються обмежень. 

Третя хвиля в Україні

Максим Степанов на брифінгу у понеділок заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі і ситуація стабілізувалася.

Голова МОЗ сказав, що кількість інфікованих зменшилася з 92 до 77 тис., порівняно із позаминулим тижнем та подякував українцям, які сумлінно дотримувались обмежень і карантину.

Натомість Степанов наголосив, що попереду травневі свята, які можуть стати причиною спалаху інфекції, тож розслаблятися не варто.

Фото: УНІАН

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