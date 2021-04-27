Наступним регіоном, який вийде з червоної до жовтої зони стане Київ, повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Степанов також зазначив, що МОЗ вже зробило подання за його підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб вивести столицю із червоного рівня.

– По всіх показниках місто Київ вже продемонструвало, що немає перевищення критеріїв, – сказав міністр.

Степанов подякував місцевим органам влади та українцям, які сумлінно дотримуються обмежень.

Третя хвиля в Україні

Максим Степанов на брифінгу у понеділок заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі і ситуація стабілізувалася.

Голова МОЗ сказав, що кількість інфікованих зменшилася з 92 до 77 тис., порівняно із позаминулим тижнем та подякував українцям, які сумлінно дотримувались обмежень і карантину.

Натомість Степанов наголосив, що попереду травневі свята, які можуть стати причиною спалаху інфекції, тож розслаблятися не варто.