Перетин кордону спростять: Україна та Туреччина підписали меморандум щодо туризму

Україна посилює співпрацю з Туреччиною у сфері туризму. Представники влади уже підписали відповідний меморандум.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Що передбачає меморандум:
- Згідно з документом, країни посилять туристичну безпеку, підвищать якість послуг та зміцнять захист туристів.
- Для громадян обох країн послаблять правила перетину кордону. З подальшим перебігом вакцинації країни розглянуть можливість запровадження паспортів вакцинованих.
- Україне запозиче досвід Туреччини щодо поліпшення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів.
- Меморандум передбачає розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях.
- Аудіогіди створюватимуться українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах.
- Коли ситуація з поширенням Covid-19 стабілізується, то країни розглянуть можливість створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.
Локдаун у Туреччині
З 19.00 29 квітня до 17 травня Туреччина вводить повний локдаун на території країни.
Проте українські туристи зможуть відпочивати у Туреччині, попри запровадження локдауну у країні.
Обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях.