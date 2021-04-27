Перетин кордону спростять: Україна та Туреччина підписали меморандум щодо туризму

Україна посилює співпрацю з Туреччиною у сфері туризму. Представники влади уже підписали відповідний меморандум.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Що передбачає меморандум:

Згідно з документом, країни посилять туристичну безпеку, підвищать якість послуг та зміцнять захист туристів.

Для громадян обох країн послаблять правила перетину кордону. З подальшим перебігом вакцинації країни розглянуть можливість запровадження паспортів вакцинованих.

Україне запозиче досвід Туреччини щодо поліпшення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів.

Меморандум передбачає розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях.

Аудіогіди створюватимуться українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах.

Коли ситуація з поширенням Covid-19 стабілізується, то країни розглянуть можливість створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.

Локдаун у Туреччині

З 19.00 29 квітня до 17 травня Туреччина вводить повний локдаун на території країни.

Проте українські туристи зможуть відпочивати у Туреччині, попри запровадження локдауну у країні.

Обмеження не стосуватимуться мандрівників, які планують відпочинок з проживанням у готелях.