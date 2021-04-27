Пленарне засідання Верховної Ради 27 квітня традиційно розпочалося о 10.00. Однак одразу після нього на нардепів чекає ще два позачергових засідання.

Позачергові засідання Верховної Ради

На перше позачергове засідання парламентарі зберуться 27 квітня о 16.00. Одразу після нього на нардепів чекає ще одне засідання.

Вони повинні розглянути зміни до Податкового кодексу щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Також нардепи повинні провести голосування у другому читанні за проект закону Про основні засади молодіжної політики.

Крім того, нардепи розглянуть зміни до закону Про рекламу щодо реклами електронних сигарет.

Чому Рада зібралася на позачергові засідання

Депутати проведуть два позачергових засідання у Верховній Раді, бо накопичилося багато не розглянутих законодавчих ініціатив.

За словами глави фракції Слуга народу Давида Арахамії, на пленарних засіданнях депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту №2194 Про внесення змін до Земельного кодексу, бо опозиційні сили внесли багато поправок. Тому через цей спам парламент не може розглядати інші важливі законодавчі ініціативи.