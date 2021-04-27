Пленарне засідання Верховної Ради 27 квітня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку законопроектів у першому й другому читанні.

Депутати повторно розглянуть питання внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів, щоб врахувати пропозиції президента України.

У другому читанні депутати працюватимуть над удосконаленням системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Народні обранці опрацюють зокрема питання продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, а також відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

Також у порядку денному – внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що стосуються спеціального досудового розслідування.

У першому читанні йтиметься про врегулювання процедури банкрутства, використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості, заборону продажу лікарських засобів дітям.

Народні депутати розглянуть питання посилення відповідальності за службову недбалість, що спричинила загибель людини та розширення повноважень інспекторів із паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю.

Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики

У четвер, 29 квітня, Верховна Рада може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Його кандидатуру висунув Офіс президента через те, що Галущенко зарекомендував себе як професіонал під час робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці.

Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.