У Києві з 21.00 30 квітня до 5.00 5 травня частково обмежать рух транспорту на мосту Метро через річку Дніпро.

У цей час там триватиме поточний ремонт деформаційних швів.

Після цього почнуться роботи в напрямку правого берега (верховий бік мосту).

Як зазначають у Київавтодорі, ремонт на мосту запланували на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Вихідні в травні 2021

Травень в Україні почнеться із чотирьох вихідних днів. Оскільки Міжнародний день солідарності трудящих (День праці) випадає на суботу, 1 травня, вихідний переноситься на понеділок, 3 травня.

На вівторок, 4 травня, переноситься вихідний через те, що 2 травня, у неділю, усі православні християни святкуватимуть Великдень.

Скільки вихідних буде в травні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київавтодор

Фото: Київавтодор