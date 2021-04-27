Україна на лідерських позиціях за рівнем розшуку дітей: понад 90%

Рівень показників розшуку зниклих дітей в Україні не лише демонструє постійне зростання за останні сім років, а й є одним з найвищих у світі – понад 90%.

Про це йдеться в статті Як поліцейські знаходять дітей, які заблукали у великому місті: 4 історії, які могли закінчитися трагедією, опублікованій виданням Gazeta.ua.

– У минулому році в Україні загубилося майже 15 тисяч дітей. Однак, безумовно, тішить рівень успішного розшуку маленьких українців – цей показник в Україні один з найвищих в світі і перевищує позначку в 90%, – йдеться в публікації.

Також зазаначається, що в 2020 році поліцейські розшукали практично всіх зниклих дітей – 14 659. Більшість з них самостійно залишали будинки через непорозуміння з рідними

Автор зазначає, що основною причиною зникнення самих маленьких дітей є загрався і загубився.

Київ. Проспект Романа Шухевича. Дзвінок в 102 від небайдужої жінки. Вона звернула увагу на маленьку дівчинку, яка вже довгий час одна стояла на зупинці і мала наляканий вигляд.

Як виявилося, вона пішла гуляти, сіла не в той тролейбус і поїхала в незнайомий район Києва. Вона спілкувалася зі своєю мамою телефоном, але боялася їй зізнатися, що сталося.

Щоб не засмучувати маму, дівчинка говорила, що все ще гуляє біля будинку. Чим могла б закінчитися ця історія – важко уявити.

Тому патрульні самі зателефонували жінці і розповіли, що насправді її дочка знаходиться далеко від будинку.

– Незабаром маленька мандрівниця була доставлена додому, пообіцявши бути уважною на вулиці і завжди говорити правду своїй мамі, – зазначає він.

У статті підкреслюється, що успіх розшуку пропаж прямо залежав від швидкого звернення рідних та небайдужих громадян до правоохоронних органів.

– Вихід – своєчасне звернення до органів. Адже в пошуку дітей дуже важливі саме перші години. А в цьому ключі правоохоронна система демонструє надійний результат, – зазначає автор.

Показник розшуку за останні 7 років значно зріс – службі вдалося досягти максимальних результатів в цьому питанні.

При міністрові МВС Арсене Авакова правоохоронна система стабілізувала роботу і вийшла на якісно новий рівень роботи, про що, зокрема, свідчать успіхи в розшуку дітей.

У Києві поліція знайшла маленьку дівчинку

У квартирі столичної багатоповерхівки поліцейські знайшли трирічну дівчинку з двома особами, що перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі встановлюють особу дівчинки та родинні зв’язки із затриманими.

Поліція також відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.