У першій половині квітня Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.
Таку гіпотезу озвучили фахівці української Національної академії наук в останньому аналізі епідемічної ситуації у країні.
– Дані у процесі ретроспективного оновлення дозволяють відносно надійно стверджувати пік числа летальних випадків у першій декаді квітня, – заявили науковці у звіті.
За їхньою інформацією, пік смертей, спровокованих коронавірусом, був трішки вищим за 400 випадків за добу.
Коронавірус в Україні
У березні і квітні 2021 року ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршилася.
У країні виявили нові штами вірусу, також фіксувалося збільшення кількості летальних випадків.
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Джерело: Національна академія наук України