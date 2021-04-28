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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Україна пройшла пік смертності від коронавірусу – НАН

лікарня, коронавірус

У першій половині квітня Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.

Таку гіпотезу озвучили фахівці української Національної академії наук в останньому аналізі епідемічної ситуації у країні.

– Дані у процесі ретроспективного оновлення дозволяють відносно надійно стверджувати пік числа летальних випадків у першій декаді квітня, – заявили науковці у звіті.

За їхньою інформацією, пік смертей, спровокованих коронавірусом, був трішки вищим за 400 випадків за добу.

Коронавірус в Україні

У березні і квітні 2021 року ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршилася.

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У країні виявили нові штами вірусу, також фіксувалося збільшення кількості летальних випадків.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Національна академія наук України

Фото: Depositphotos

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