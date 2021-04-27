Україна пройшла третю хвилю коронавірусу – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу.

У порівнянні із позаминулим тижнем, кількість інфікованих зменшилася з 92 до 77 тис.

Зменшилась і кількість госпіталізованих, порівняно із позаминулим тижнем, майже на 3,4 тис. осіб.

– Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі і продовжуємо проходити його виключення завдяки вам, шановні українці. Завдяки тому, що ви дослухаєтесь до наших порад, – сказав Степанов.

За словами Степанова, рівень захворюваності пішов на спад у всіх регіонах України, а рівень завантаженості ліжок перевищено лише у Донецькій області.

Натомість міністр попередив, що травневі свята несуть велику небезпеку нового спалаху та закликав залишатися на Великдень вдома.

– Ми не можемо розслаблятися, попереду тривалі вихідні, спочтаку Великодні, а потім травневі свята. Я прошу громадян утриматися від зібльшення контактів, – ноголосив Степанов.

Карантин у Україні

За останнью інформацією МОЗ, 10 регіонів України перебувають у червоній зоні карантину. Нещодавно з неї вийшли Львів та Одеська область.

Наступним містом, що перейде у жовту зону стане Київ, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у вівторок.