PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Україна пройшла третю хвилю коронавірусу – Степанов

Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу.

У порівнянні із позаминулим тижнем, кількість інфікованих зменшилася з 92 до 77 тис.

Читайте
Кількість одужань росте: в Україні майже 8 тис. випадків коронавірусу за добу

Зменшилась і кількість госпіталізованих, порівняно із позаминулим тижнем, майже на 3,4 тис. осіб.

– Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі і продовжуємо проходити його виключення завдяки вам, шановні українці. Завдяки тому, що ви дослухаєтесь до наших порад, – сказав Степанов.

За словами Степанова, рівень захворюваності пішов на спад у всіх регіонах України, а рівень завантаженості ліжок перевищено лише у Донецькій області.

Натомість міністр попередив, що травневі свята несуть велику небезпеку нового спалаху та закликав залишатися на Великдень вдома.

– Ми не можемо розслаблятися, попереду тривалі вихідні, спочтаку Великодні, а потім травневі свята. Я прошу громадян утриматися від зібльшення контактів, – ноголосив Степанов.

Карантин у Україні

За останнью інформацією МОЗ, 10 регіонів України перебувають у червоній зоні карантину. Нещодавно з неї вийшли Львів та Одеська область.

Наступним містом, що перейде у жовту зону стане Київ, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у вівторок.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка