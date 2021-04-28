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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Загроза не зникла: Кулеба про відведення військ РФ від кордону України

Дмитрий Кулеба

Відведення російський військ від українського кордону не означає повну деескалацію у регіоні і те, що загроза нападу з боку РФ зникла.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Передислокація не означає те, що це повна деескалація. Оскільки навіть якщо те, що ми бачили за останні тижні, було просто тренуваннями, то ми побачили, які тренування вони проводили. Вони вчилися здійснювати напад на Україну. Це факт, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, завдяки підтримці партнерів України вдалося домогтися відводу російських військ.

– Цього разу все пройшло успішно. Ми зробили кроки разом з нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не будуть намагатися повторити це, – додав він.

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Відведення військ РФ від кордону України

Росія розпочала відводити війська з території Криму, повідомили у Міністерстві оборони РФ.

У відомстві заявили, що 23 квітня сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку і повертаються до пунктів постійної дислокації.

Детальніше про відведення військ РФ від кордону України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC HARDtalk

Фото: УНІАН

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