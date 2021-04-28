Відведення російський військ від українського кордону не означає повну деескалацію у регіоні і те, що загроза нападу з боку РФ зникла.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Передислокація не означає те, що це повна деескалація. Оскільки навіть якщо те, що ми бачили за останні тижні, було просто тренуваннями, то ми побачили, які тренування вони проводили. Вони вчилися здійснювати напад на Україну. Це факт, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, завдяки підтримці партнерів України вдалося домогтися відводу російських військ.

– Цього разу все пройшло успішно. Ми зробили кроки разом з нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не будуть намагатися повторити це, – додав він.

Відведення військ РФ від кордону України

Росія розпочала відводити війська з території Криму, повідомили у Міністерстві оборони РФ.

У відомстві заявили, що 23 квітня сили Південного військового округу і Повітряно-десантних військ завершили раптову перевірку і повертаються до пунктів постійної дислокації.

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Джерело: BBC HARDtalk