28 квітня в Україну прийде потепління. Погода буде сонячною на всій території країни. Однак на Великдень можливі опади.

У середу денна температура становитиме +11-+15°С. Дещо холодніше буде в Сумській області – +8-+10°С.

У Києві після нічних заморозків температура повітря прогріється до +13°С.

За попередніми прогнозами, уночі та вранці на Великдень, 2 травня, очікуються опади.

На Заході, Півночі та в Центрі – зливи, поривчастий вітер, грози. Температура повітря становитиме до +17-+23°С.

У Києві також передбачається дощ, гроза та +18°С, зазначає синоптик Наталка Діденко.

На Сході та Півдні на Великдень буде сонячна та тепла погода.

Сніг 26 квітня

26 квітня деякі райони Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та Івано-Франківської областей засипало снігом.

На Закарпатті в горах випало 20 см опадів, а температура вночі опустилась до -11°С.

В Українському гідрометеорологічному центрі таку погоду назвали не аномалією, а доволі нетиповою ситуацією.

Через сніг 26 квітня в Черкаській області лише за одну годину три автомобілі злетіли в рівчак.

Джерело: Наталка Діденко