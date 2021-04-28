Курс валют НБУ на 28 квітня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 28 квітня. Так, американська валюта порівняно з попереднім днем трішки здешевшала і коштує 27,77 грн. Раніше курс був 27,8558 грн/1$.

Курс євро на ранок 28 квітня також знизився і ціна становить 33,55 грн, у вівторок він коштував 33,6512 грн/1€.

Також польський злотий трішки втратив свої позиції.

Окрім того, російський рубль трішки здешевшав.

Курс валют НБУ на 28 квітня 2021 року:

$1 – 27,7715 грн;

€1 – 33,5577 грн;

1 польський злотий – 7,3542 грн;

10 російських рублів – 3,7113 грн.

Курс долара в Україні

У Мінфіні України вважають, що курс української гривні до кінця 2021 року буде відносно стабільним.

Такий прогноз озвучив очільник відомства Сергій Марченко.

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