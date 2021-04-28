Курс валют НБУ на 28 квітня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 28 квітня. Так, американська валюта порівняно з попереднім днем трішки здешевшала і коштує 27,77 грн. Раніше курс був 27,8558 грн/1$.
Курс євро на ранок 28 квітня також знизився і ціна становить 33,55 грн, у вівторок він коштував 33,6512 грн/1€.
Також польський злотий трішки втратив свої позиції.
Окрім того, російський рубль трішки здешевшав.
Курс валют НБУ на 28 квітня 2021 року:
- $1 – 27,7715 грн;
- €1 – 33,5577 грн;
- 1 польський злотий – 7,3542 грн;
- 10 російських рублів – 3,7113 грн.
Курс долара в Україні
У Мінфіні України вважають, що курс української гривні до кінця 2021 року буде відносно стабільним.
Такий прогноз озвучив очільник відомства Сергій Марченко.
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