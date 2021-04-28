Карантин на Великдень посилювати не будемо, але посилимо контроль – Шмигаль

Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень та травневі свята. Однак чиновники посилять заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень. Зокрема, йдеться про соціальну дистанцію та масковий режим.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 квітня.

За його словами, за минулий тиждень одразу три регіони залишили червону зону карантину. Це Чернівецька, Львівська та Одеська області.

– Фактично по всіх областях ми бачимо зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Ще декілька регіонів найближчими тижням, або навіть днями зможуть послабити карантинні обмеження, – додав він.

Водночас, Шмигаль заявив, що у місцевої влади є усі необхідні інструменти, аби швидко реагувати та посилювати певні карантинні обмеження у разі різкого збільшення кількості нових випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 квітня коронавірус підтвердили ще у 9 590 людей. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 047 838.

За добу зафіксували 441 новий летальний випадок. Одужали – 20 062 людини.

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