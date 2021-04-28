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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Коли відкриють школи і дитсадки в Києві після ослаблення карантину

Коли відкриють школи і дитсадки в Києві після ослаблення карантину

У Києві послаблять карантинні обмеження з 1 травня, тому школярі мають можливість повернуться за парти.

Про рішення Комісії з надзвичайних ситуацій міста повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Школи у Києві відкриють 5 травня. Також навчальний процес відновлять і у вищих навчальних закладах. Для малюків відкриють дитячі садочки.

– 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах, – зазначив Кличко.

Він додав, що у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас.

Карантин у Києві

Під час прес-брифінгу мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Києві з 1 травня послаблюють карантин.

Проте він зауважив, що послаблення обмежень – не означає їх скасування.

У столиці запрацюють ТРЦ, бари, ресторани, фітнес-центри. Також кияни зможуть користуватися громадським транспортом без спецперепусток.

Фото: Depositphotos

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