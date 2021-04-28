У Києві послаблять карантинні обмеження з 1 травня, тому школярі мають можливість повернуться за парти.
Про рішення Комісії з надзвичайних ситуацій міста повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Школи у Києві відкриють 5 травня. Також навчальний процес відновлять і у вищих навчальних закладах. Для малюків відкриють дитячі садочки.
– 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах, – зазначив Кличко.
Він додав, що у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас.
Карантин у Києві
Під час прес-брифінгу мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Києві з 1 травня послаблюють карантин.
Проте він зауважив, що послаблення обмежень – не означає їх скасування.
У столиці запрацюють ТРЦ, бари, ресторани, фітнес-центри. Також кияни зможуть користуватися громадським транспортом без спецперепусток.