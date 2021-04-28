Торгово-розважальні центри у Києві відкриються з 1 травня 2021 року. Також відновлять роботу магазини одягу та решта крамниць, що були закриті, а ще кафе, бари та ресторани.
Про рішення щодо послаблення карантину у столиці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Водночас Кличко наголосив, що скасування жорстких обмежень не означає повне зняття усіх правил.
Також кияни зможуть користуватися громадським транспортом без спецперепусток.
Локдаун у Києві
Локдаун в Києві запровадили 5 квітня. У столиці серйозно змінилися правила користування громадським транспортом, школи і дитсадки були зачинені.
Усі розважальні та культурні заклади, ТРЦ, спортзали також тимчасово припинили свою роботу. Заклади громадського харчування працювали лише на виніс або доставку.