Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками церков та обговорив святкування Великодня в умовах карантину.
Очільник країни провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком, звітує прес-служба Офісу президента.
Зеленський звернувся до очільників церков з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від коронавірусу.
Крім того, він обговорив ситуацію з коронавірусом у країні, зокрема поліпшення епідситуації.
– Ми щойно збили третю хвилю. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів до червоної зони після Великодня, – зазначив очільник країни.
Святкування Великодня під час карантину
Представники релігійної спільноти закликають не відвідувати церкви на Великдень тих громадян, які перебувають у групі ризику.
Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
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