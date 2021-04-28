Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками церков та обговорив святкування Великодня в умовах карантину.

Очільник країни провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком, звітує прес-служба Офісу президента.

Зеленський звернувся до очільників церков з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від коронавірусу.

Крім того, він обговорив ситуацію з коронавірусом у країні, зокрема поліпшення епідситуації.

– Ми щойно збили третю хвилю. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів до червоної зони після Великодня, – зазначив очільник країни.

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Святкування Великодня під час карантину

Представники релігійної спільноти закликають не відвідувати церкви на Великдень тих громадян, які перебувають у групі ризику.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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