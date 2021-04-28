Це не фантазія: Кулеба про вступ України до НАТО

Вступ України до НАТО цілком можливий, це не фантазія. Однак такий розвиток подій потребує часу.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українці вважають НАТО джерелом безпеки та стабільності у нашій країні.

– На початку 90-х центрально європейські країни, зокрема країни Балтії, чули тверде ні у відповідь на їхнє бажання приєднатися до ЄС і НАТО. Росія тоді говорила, що це їхня червона лінія, що цього ніколи не станеться. Але це сталося. І небо не впало на землю, – сказав міністр.

Водночас на думку Кулеби, інтеграція України в НАТО безумовно вимагає часу і виконання політичних зобов’язань. Однак це не є фантазією.

Він запевнив, що українці і без слів влади вірять в членство у НАТО і розглядають Альянс як джерело безпеки і стабільності.

Читайте Сейм Литви підтримав інтеграцію України до ЄС та НАТО

ПДЧ України в НАТО

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що надання Україні ПДЧ в НАТО відкриває можливості для повернення миру. Адже реформ замало для припинення поширення російської агресії.

За його словами, українці розуміють, що повинні відповідати стандартам НАТО. Тому в країні проводять усі необхідні реформи для цього.

Джерело: BBC HARDtalk