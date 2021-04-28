Україна візьме кредит у розмірі $90 млн у Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти підуть на боротьбу з коронавірусом, зокрема на закупівлю додаткових доз вакцини.

27 квітня українська делегація погодила залучення кредиту з представниками МБРР, для цього існує спільний проект Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні.

Планується, що завдяки отриманим коштам Україна зможе вакцинувати щонайменше 20% громадян (йдеться про отримання двох доз препарату).

Також проект дозволить збільшити кількість щоденних тестів, оновити обладнання для зберігання вакцини та утилізації медичних відходів, а також провести навчання персоналу, який бере участь у кампанії з вакцинації.

Вакцинація в Україні

В Україні зростуть темпи вакцинації. З 28 квітня у лікарнях і поліклініках відкриються 2 127 додаткових кабінетів вакцинації.

Передусім щеплення робитимуть людям старше 65 років і особам, яким необхідна друга доза препарату. Як записатися на вакцинацію та які документи для цього потрібні, дивіться на Фактах ICTV.