Погода на 28 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у середу, 28 квітня, вдень буде сонячною. Однак вночі синоптики прогнозують заморозки у більшості регіонах.

За даними синоптиків, опадів на території усієї країни не буде і надворі стане трішки тепліше.

Із самого ранку світитиме сонце, а в обідню пору трохи захмариться.

У західних регіонах температура коливатиметься вдень від +11 до +16, вночі від 0…-3.

У Центрі синоптики прогнозують нічні заморозки. Температура становитиме вдень від +11 до +13, вночі – від 0 до -4.

У північних областях температура повітря вдень буде триматися в межах від +10 до +13, а вночі – від -1 до -3.

На Сході температура вдень від +11 до +14, вночі – від 0 до +5.

У південних областях температура коливатиметься вдень від +11 до +16, а вночі – від 0 до +6 градусів.

У Києві 28 квітня день буде сонячним, однак ніч буде холодною із заморозками. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13, а вночі температура впаде до -2.

Погода на Великдень 2021

Як повідомляє народний синоптик Леонід Горбань, на Великдень 2021 не варто очікувати тепла. Початок травня буде прохолодним.

Крім того, у травні в Україні пройде кілька хвиль похолодання. Детальний прогноз погоди на Великдень дивіться на Фактах ICTV.