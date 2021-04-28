Погода на 28 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у середу, 28 квітня, вдень буде сонячною. Однак вночі синоптики прогнозують заморозки у більшості регіонах.
За даними синоптиків, опадів на території усієї країни не буде і надворі стане трішки тепліше.
Із самого ранку світитиме сонце, а в обідню пору трохи захмариться.
У західних регіонах температура коливатиметься вдень від +11 до +16, вночі від 0…-3.
У Центрі синоптики прогнозують нічні заморозки. Температура становитиме вдень від +11 до +13, вночі – від 0 до -4.
У північних областях температура повітря вдень буде триматися в межах від +10 до +13, а вночі – від -1 до -3.
На Сході температура вдень від +11 до +14, вночі – від 0 до +5.
У південних областях температура коливатиметься вдень від +11 до +16, а вночі – від 0 до +6 градусів.
У Києві 28 квітня день буде сонячним, однак ніч буде холодною із заморозками. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13, а вночі температура впаде до -2.
Погода на Великдень 2021
Як повідомляє народний синоптик Леонід Горбань, на Великдень 2021 не варто очікувати тепла. Початок травня буде прохолодним.
Крім того, у травні в Україні пройде кілька хвиль похолодання. Детальний прогноз погоди на Великдень дивіться на Фактах ICTV.