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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як працюватиме транспорт у Києві після послаблення карантину

Карантин в Киеве

Із 1 травня у Києві закінчиться карантин і буде знято жорсткі обмеження. Зокрема, у місті відкриють весь громадський транспорт.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій столиці.

Тому 1 травня весь наземний громадських транспорт та метро у Києві відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі. Людям більше не буде потрібна спеціальна перепустка.

Водночас, за словами мера столиці Віталія Кличка, послаблення не стосуються маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.

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Карантин у Києві

Локдаун у столиці України запровадили 5 квітня 2021 року.

У місті діяли жорсткі карантинні обмеження щодо користування громадським транспортом. Необхідно було мати спецперепустку, яку перевіряли правоохоронці та чергові на станції метрополітену.

Водночас школи і дитсадки були зачинені. Усі розважальні та культурні заклади, ТРЦ, спортзали також тимчасово припинили свою роботу.

Заклади громадського харчування працювали лише навинос.

Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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