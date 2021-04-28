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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

З 1 травня Київ перейде до жовтої зони карантину

карантин, коронавірус, мати з дитиною

З 1 травня у Києві встановлять жовтий рівень епіднебезпеки.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 квітня.

Нові карантинні обмеження, характерні для цієї зони, розпочнуть діяти з опівночі.

Водночас на території столиці припиняють діяти заборони червоної зони карантину.

Карантин в Україні та Києві

В Україні з лютого діє модель адаптивного карантину, яка дозволяє посилювати заходи у регіонах, де погіршується епідситуація.

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Станом на 28 квітня 10 регіонів перебувають у червоній зоні, десять – у помаранчевій. Червоний рівень епіднебезпеки встановлено і в столиці.

Детальніше про карантин в Україні та Києві читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Олег Немчінов

Фото: Depositphotos

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