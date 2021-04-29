Акціонер АТ Харківобленерго та ПрАТ Харківенергозбут заявив про зрив підготовки до приватизації енергокомпаній

В дистанційному режимі відбулися збори акціонерів АТ Харківобленерго та ПрАТ Харківенергозбут. Голосування акціонерів, серед яких держава Україна в особі Фонду держмайна з пакетом акцій в 65% і компанія Smart Holding (CYPRUS) з 29,79% акцій, забезпечувалося Національним депозитарієм України.

Представник Smart Holding проголосував проти затвердження річних звітів товариств за 2019-2020 роки та віддав голоси за визнання роботи виконавчих органів товариств за цей період незадовільною. Головним негативом зборів стало те, що не були сформовані Наглядові ради акціонерних товариств.

Про це йдеться на сайті Smart Holding. Як вказують у компанії, це призвело до того, що передбачений статутом і законами колегіальний орган, який здійснює захист прав акціонерів, контролює й регулює діяльність дирекції товариства в АТ Харківобленерго і ПрАТ Харківенергозбут, фактично перестав функціонувати.

— Сталося це в результаті свідомих і цілеспрямованих дій Фонду держмайна, котрий, як суб’єкт управління об’єктами державної власності, ігноруючи вимоги чинного законодавства, просто не подав кандидатури для обрання до Наглядових рад зазначених акціонерних товариств, – йдеться в повідомленні компанії.

Smart Holding вважає, що ситуація стала результатом взаємодії чиновників ФДМУ із менеджментом енергокомпаній, представники якого фігурують у низці кримінальних проваджень за фактами розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненими за змовою.

— Назви компаній останнім часом фігурують у низці кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією і розкраданнями. Ми очікували, що на зборах акціонерів буде сформовано Наглядову раду, до якої увійдуть незалежні члени – відібрані за допомогою міжнародних партнерів фахівці, які мають відповідні компетенції, – зазначив директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович.

За його словами, це дало б можливість ухвалити правильні рішення, які б припинили практику масових розкрадань, зруйнували б наявні корупційні схеми, що ведуть до фактичного розграбування та банкрутства важливих для економіки нашої держави підприємств. Парадокс ще й у тому, що ФДМУ фактично грає на пониження вартості акцій компаній напередодні їхньої приватизації, запланованої на 4-й квартал.

— У результаті втрачає і народ України, чиї інтереси покликана забезпечити держава в особі Фонду, і наша компанія, оскільки за невирішених проблем і боргових зобов’язань, створених чинним менеджментом, вартість підприємств прагне до нуля, – заявив директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович, кандидат у члени Наглядової ради АТ Харківобленерго і ПрАТ Харківенергозбут.

На думку аналітиків, дії менеджменту призводять до заниження показників операційного прибутку (EBITDA) компаній мінімум у три рази, якщо порівнювати з компаніями приватного сектору на ринку. Може йтися про втрати на суму понад $30 млн щорічно.

—Попри чистий дохід Харківобленерго у 2020 році в сумі 3,5 млрд грн, прибуток становив мізерну для такого підприємства суму в 5 млн грн, який має сумнівний вигляд, оскільки фінрезультат компанії до оподаткування – збиток у 2,2 млн грн. Збитки ж Харківенергозбуту сягнули понад 100 млн грн. Можна говорити про операційну неефективність, але для кожної дії менеджменту, що призвела до втрат або збитків для компанії, є конкретна стаття в Кримінальному кодексі України, – резюмував директор із ризиків і безпеки Smart Holding.

Smart Holding – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України. Підприємства групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектору, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Smart Holding (CYPRUS) LTD – топ-холдингова компанія групи, яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр.