Погода на 29 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у четвер, 29 квітня, буде сонячною, але у деяких регіонах синоптики прогнозують незначні опади.

На заході очікується мінлива хмарність у більшості регіонів, але на Львівщині та Закарпатті синоптики обіцяють дощ. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +1 до +5 вночі.

У центральних областях опадів не передбачається, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, а вночі – від +1 до +3.

Потеплішає і на півночі, повітря прогріється до +15 вдень та +3 вночі, без опадів.

А от на сході очікуються нічні заморозки, температура впаде до -1 у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, але вдень повітря прогріється до +17.

На півдні України очікується від +15 до +17 вдень, а вночі температура впаде до +4 – +7, без опадів.

Погода на травневі свята

Незабаром українці отримають декілька додаткових вихідних, адже попереду травневі свята та Великдень.

Щоб вдало спланувати вихідні, варто дізнатись прогноз погоди на травневі свята, який Факти ICTV підготували для вас.