Погода на 29 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Мінлива хмарність на нічні заморозки: погода в Україні 29 квітня (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода у четвер, 29 квітня, буде сонячною, але у деяких регіонах синоптики прогнозують незначні опади.

На заході очікується мінлива хмарність у більшості регіонів, але на Львівщині та Закарпатті синоптики обіцяють дощ. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +1 до +5 вночі.

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У центральних областях опадів не передбачається, температура повітря вдень становитиме від +13 до +17, а вночі – від +1 до +3.

Потеплішає і на півночі, повітря прогріється до +15 вдень та +3 вночі, без опадів.

А от на сході очікуються нічні заморозки, температура впаде до -1 у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, але вдень повітря прогріється до +17.

На півдні України очікується від +15 до +17 вдень, а вночі температура впаде до +4 – +7, без опадів.

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