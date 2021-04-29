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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

МОН затвердило порядок вступу для мешканців окупованих територій

школа учні

Міністерство науки та освіти України затвердило новий порядок прийому абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Документ регламентує порядок вступу через освітні центри Донбас Україна та Крим Україна.

Затверджений порядок допоможе мешканцям тимчасово непідконтрольних територій:

  • пройти річне оцінювання та Державну підсумкову атестацію (ДПА);
  • отримати свідоцтво про освіту українського зразка;
  • подати документи до закладу освіти за умовами квот або на конкурсних засадах (за вибором);
  • подати до п’яти заяв через освітній центр.

Освітні центри Донбас Україна та Крим Україна працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

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Вступ на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету пройде у два етапи.

1 етап:

  • Подання документів до 12.00 20 липня;
  • Проходження вступних іспитів – до 20 липня;
  • Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 20 липня;
  • Зарахування вступника – до 15.00 23 липня.

2 етап:

  • Подання документів до 12.00 20 вересня;
  • Проходження вступних іспитів – до 21 вересня;
  • Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 22 вересня;
  • Зарахування вступника – до 15.00 24 вересня.

Вступ для осіб з ТОТ

Вступна кампанія 2021

Цього року вступна кампанія в Україні дещо змінилася через пандемію коронавірусу. Для всіх школярів скасували проходження ДПА.

А для випускників 9 класів вступні іспити проводитимуть до подання документів. Детальніше, як змінилася вступна кампанія 2021, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міносвіти

Фото: УНІАН

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