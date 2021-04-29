Міністерство науки та освіти України затвердило новий порядок прийому абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Документ регламентує порядок вступу через освітні центри Донбас Україна та Крим Україна.
Затверджений порядок допоможе мешканцям тимчасово непідконтрольних територій:
- пройти річне оцінювання та Державну підсумкову атестацію (ДПА);
- отримати свідоцтво про освіту українського зразка;
- подати документи до закладу освіти за умовами квот або на конкурсних засадах (за вибором);
- подати до п’яти заяв через освітній центр.
Освітні центри Донбас Україна та Крим Україна працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.
Вступ на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету пройде у два етапи.
1 етап:
- Подання документів до 12.00 20 липня;
- Проходження вступних іспитів – до 20 липня;
- Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 20 липня;
- Зарахування вступника – до 15.00 23 липня.
2 етап:
- Подання документів до 12.00 20 вересня;
- Проходження вступних іспитів – до 21 вересня;
- Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 22 вересня;
- Зарахування вступника – до 15.00 24 вересня.
Вступна кампанія 2021
Цього року вступна кампанія в Україні дещо змінилася через пандемію коронавірусу. Для всіх школярів скасували проходження ДПА.
А для випускників 9 класів вступні іспити проводитимуть до подання документів. Детальніше, як змінилася вступна кампанія 2021, читайте на Фактах ICTV.