Міністерство науки та освіти України затвердило новий порядок прийому абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Документ регламентує порядок вступу через освітні центри Донбас Україна та Крим Україна.

Затверджений порядок допоможе мешканцям тимчасово непідконтрольних територій:

пройти річне оцінювання та Державну підсумкову атестацію (ДПА);

отримати свідоцтво про освіту українського зразка;

подати документи до закладу освіти за умовами квот або на конкурсних засадах (за вибором);

подати до п’яти заяв через освітній центр.

Освітні центри Донбас Україна та Крим Україна працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Вступ на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету пройде у два етапи.

1 етап:

Подання документів до 12.00 20 липня;

Проходження вступних іспитів – до 20 липня;

Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 20 липня;

Зарахування вступника – до 15.00 23 липня.

2 етап:

Подання документів до 12.00 20 вересня;

Проходження вступних іспитів – до 21 вересня;

Оприлюднення рейтингових списків – після 12.00 22 вересня;

Зарахування вступника – до 15.00 24 вересня.

Вступна кампанія 2021

Цього року вступна кампанія в Україні дещо змінилася через пандемію коронавірусу. Для всіх школярів скасували проходження ДПА.

А для випускників 9 класів вступні іспити проводитимуть до подання документів. Детальніше, як змінилася вступна кампанія 2021, читайте на Фактах ICTV.