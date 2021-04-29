Поліцейських не озброять електрошокерами – Рада провалила голосування

Верховна Рада не прийняла у першому читанні законопроект №4375, за яким поліції дозволялося використовувати електрошокери під час затримання.

Також народні депутати не підтримали направлення документу на доопрацювання. Таким чином законопроект відхилений.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, цей законопроект мав на меті розширити можливості поліції під час затримання зловмисників.

— Цей закон потрібний не для поліцейських, а для всіх громадян України, бо нині через недосконалість законодавства ми не можемо використовувати електрошокери повною мірою для того, щоб зупиняти тих осіб, які заподіюють шкоду суспільству, – сказав Геращенко.

Він додав, що через це наразі поліцейські змушені використовувати для захисту чи затримання вогнепальну зброю.

Читайте Рада схвалила у першому читанні закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Передбачалося, що електрошокери застосовуватимуться за таких умов:

Під час затримання озброєної особи, котра погрожує зброєю або іншими предметами, що загрожує життю або здоров’ю людей, зокрема поліцейських;

Під час затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

Під час затриманні людини, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

Якщо людина скоїла адміністративне чи кримінальне правопорушення і під час затриманні чинить фізичний опір поліцейському.

Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада прийняла Закон України Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

284 народні депутати проголосували за відповідний законопроект.

Що передбачають зміни до Земельного кодексу читайте на Фактах ICTV.