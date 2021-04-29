СБУ припинила діяльність фейкової сільської ради на Миколаївщині, яку створив місцевий мешканец – прибічник ідеології “надоровладдя”.

Слідчі встановили, що чоловік ініціював збори своїх односельчан, на яких вони незаконно обрали його новим сільським головою.

Метою створення незаконно органу була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Також зловмисник підготував низку документів, які, на його думку, мали легалізувати діяльність фейкової ради.

Про свою діяльність він також активно писав у соціальних мережах.

СБУ встановила, що голова незаконного органу у 2020 році брав участь у так званому “всеукраїнському національному конгресі”, який мав на меті створити в країні паралельну систему органів влади.

Під час обшуку також було вилучено печатку з написом Держава Україна. Орган місцевого самоврядування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри за за ч. 1 ст. 353 про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Фейкова міськрада у Хмельницькому

7 квітня СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому, яка співпрацювала з проросійським блогером Анатолієм Шарієм та фінансувалася з РФ.

Під час обшуків вилучили підроблені статути, печатки, бланки, протоколи засідань, розпорядження та агітаційні матеріали.