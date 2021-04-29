СБУ припинила діяльність фейкової сільської ради на Миколаївщині, яку створив місцевий мешканец – прибічник ідеології “надоровладдя”.
Слідчі встановили, що чоловік ініціював збори своїх односельчан, на яких вони незаконно обрали його новим сільським головою.
Метою створення незаконно органу була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Також зловмисник підготував низку документів, які, на його думку, мали легалізувати діяльність фейкової ради.
Про свою діяльність він також активно писав у соціальних мережах.
СБУ встановила, що голова незаконного органу у 2020 році брав участь у так званому “всеукраїнському національному конгресі”, який мав на меті створити в країні паралельну систему органів влади.
Під час обшуку також було вилучено печатку з написом Держава Україна. Орган місцевого самоврядування.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри за за ч. 1 ст. 353 про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
Фейкова міськрада у Хмельницькому
7 квітня СБУ викрила фейкову міськраду у Хмельницькому, яка співпрацювала з проросійським блогером Анатолієм Шарієм та фінансувалася з РФ.
Під час обшуків вилучили підроблені статути, печатки, бланки, протоколи засідань, розпорядження та агітаційні матеріали.