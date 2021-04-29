У Києві ускладнений рух через затори (КАРТА)

Ввечері, 29 квітня, Київ постав у заторах, які досягали дев’яти балів.

Станом на восьму вечора вони складають сім балів. Рух автомобілів зупинився на багатьох вулицях столиці.

На правому березі столиці ускладнений рух на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, Хрещатику, вулиці Михайлівській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Січових стрільців.

Також затори спостерігаються на Подольському спуску, вулиці Олени Теліги, вулиці Великій Васильківській, вулиці Антоновича, вулиці Саперно-Слобідській, алеї Героїв Крут. А також на Північному мосту, Гаванському мосту, мосту Метро та на під’їзді до мосту Патона.

На лівому березі незначні затори спостерігаються на Дарницькому шосе, вулиці Тепловозній, вулиці Гната Хоткевича та на проспекті Романа Шухевича.

В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах

Уряд удосконалив правила паркування, заборонивши влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах.

Кабмін ухвалив відповідну постанову на засіданні 31 березня.

Водночас парковки на дорогах дозволяється облаштовувати лише суб’єктам господарювання.