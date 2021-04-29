Представники США відреагували на зміну керівництва НАК Нафтогаз України, відповідне рішення ухвалив Кабмін 28 квітня.

Із заявою у своєму Twitter виступив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

– Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність під час призначення персоналу у енергетичному секторі, будь то урядові чи державні підприємства, є ключовими факторами для підтримки довіри до відданості України реформам, – зазначив Нед Прайс.

У Нафтогазі такий крок уряду назвали юридичною маніпуляцією.

Зміна керівництва НАК Нафтогаз України

28 квітня Кабмін розглянув діяльність НАК Нафтогаз України протягом 2020 року та визнав її незадовільною.

Через це було звільнено очільника правління Андрія Коболєва та призначено на його місце Юрія Вітренка.

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Джерело: Ned Price