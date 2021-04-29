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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

У США відреагували на зміну керівництва НАК Нафтогаз України

держдеп сша

Представники США відреагували на зміну керівництва НАК Нафтогаз України, відповідне рішення ухвалив Кабмін 28 квітня.

Із заявою у своєму Twitter виступив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

– Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність під час призначення персоналу у енергетичному секторі, будь то урядові чи державні підприємства, є ключовими факторами для підтримки довіри до відданості України реформам, – зазначив Нед Прайс.

У Нафтогазі такий крок уряду назвали юридичною маніпуляцією.

Зміна керівництва НАК Нафтогаз України

28 квітня Кабмін розглянув діяльність НАК Нафтогаз України протягом 2020 року та визнав її незадовільною.

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Через це було звільнено очільника правління Андрія Коболєва та призначено на його місце Юрія Вітренка.

Більше новин про зміну керівництва НАК Нафтогаз України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ned Price

Фото: Dreamstime

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