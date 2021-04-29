Укрзалізниця додає два рейси з Харкова до Одеси на Великдень та травневі свята.

Вже з 29 квітня курсуватимуть два нових потяги:

№242/241 Сполученням Одеса — Дніпро — Одеса буде продовжено до Харкова. Він вирушатиме до Харкова 29 квітня та 3 травня, а у зворотному напрямку – 30 квітня і 4 травня.

Він вирушатиме до Харкова 29 квітня та 3 травня, а у зворотному напрямку – 30 квітня і 4 травня. Потяг №251/252 Харків — Миколаїв — Харків також буде продовжено до Одеси. З Харкова він відправлятиметься 29 квітня та 9 травня, а з Одеси – 30 квітня та 10 травня.

Додаткові потяги на свята

Окрім цих двох рейсів Укрзалізниця додала до травневих свят вісім потягів, які сполучатимуть Одесу, Ужгород, Чернівці, а також Волинь і Рівненщину.

Також буде змінено розклад та рух деяких поїздів, зокрема поїзд №7088/7087 сполученням Харків – Костянтинівка з 29 квітня по 10 травня курсуватиме щоденно.

Щоб дізнатись усі зміни в розкладі потягів Укрзалізниці, читайте матеріал Фактів ICTV.