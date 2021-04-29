Верховна Рада України не буде збиратися у п’ятницю, 30 квітня 2021 року, для проведення пленарного засідання.

Народні депутати схвалили проект постанови №5426 про зміну у календарному плані п’ятої сесії Ради.

За нього проголосували 332 народні депутати.

30 квітня вони мали заслухати представників Кабміну. Натомість цього дня парламентарі працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Засідання ВРУ 29 квітня

Під час засідання 29 квітня 2021 року Верховна Рада розглядала кадрові питання.

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Зокрема, народні депутати підтримали кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України, яку напередодні вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За нього проголосували 305 депутатів.

Детальніше про засідання Верховної Ради України IX скликання читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.