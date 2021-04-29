Що потрібно знати про антипригарне покриття – особливості

Науковий прогрес робить наше життя простішим, безпечнішим та комфортнішим. Наприклад, у кожного на кухні є сковорода з антипригарним покриттям. На них легко готувати, а потім її легко мити.

І хоча воно відоме нам вже давно, суперечки про безпечність антипригарного покриття постійно виникають в інформаційному просторі. Це пов’язано з тим, що кожний виробник використовує різні компоненти та технології виробництва. Тому і кінцевий продукт у кожного виробника свій.

Так у чому можуть бути суперечки і як знайти дійсно безпечне антипригарне покриття? Щоб дати відповідь на це питання, необхідно з’ясувати, з чого воно складається.

З чого виготовляють антипригарне покриття?

Найрозповсюдженішим антипригарним покриттям є політетрафторетилен (ПТФЕ). Біла речовина, яка нагадує парафін або поліетилен. Його винайшов Рой Планкетт у 1938 році.

Цей полімер хімічно інертний та термостійкий. Він не боїться ні великих температур, ні більшості хімічних розчинників та кислот. В залежності від способу отримання, його використовують в електроніці або ж навіть в медицині. Як же він потрапив на кухню?

Розкажемо на прикладі найвідомішого антипригарного покриття посуду ТМ Tefal. У 1954 році Марк Грегуар зацікавився новим полімером і вирішив нанести його на алюмінієву сковороду, щоб його дружині Коллет було легше займатися кулінарією. Це стало революцією у домашньому приготуванні їжі та початком історії бренду Tefal.

Особливість ПТФЕ

Не дивлячись на неперевершену хімічну стійкість та інертність полімеру, його фізична стійкість була невисокою. Для створення справжнього бестселлеру, потрібно було знайти спосіб зробити покриття стійкішим та уникнути використання будь-яких токсичних речовин при виробництві.

Наприклад, в оригінальній рецептурі використовувалася перфтороктанова кислота. Вона може негативно впливати на здоров’я людини, тому від неї відмовились при виготовленні антипригарного покриття Tefal.

Вважається, що під час виробництва, суміш «запікається» при температурі вище 400°C, тоді як перфторактанова кислота розпадається вже при нагріванні 190°C. Але розробники ТМ Tefal зрозуміли, що у готовий виріб могли потрапити її залишки, що є неприпустимим при контакті з харчовими продуктами. Також було вирішено відмовитися від використання сполук свинця та кадмію.

Так, змінивши технологічні процеси та продукти для полімеризації ПТФЕ, інженери Tefal створили абсолютно безпечне антипригарне покриття.

Антипригарне покриття зараз

Посуд з антипригарним покриттям надзвичайно популярний серед споживачів всього світу. Наприклад Tefal, відомий в Україні бренд посуду, виготовляє посуд з антипригарним покриттям у Франції з 1956 року (вже 65 років) і продає його в понад 150 країнах.

Він постійно проводить дослідження у власних лабораторіях у Франції та незалежних лабораторіях у всьому світі. Підтвердженням цих досліджень є знак 100% безпечне антипригарне покриття, що публікується на кожному товарі Tefal. Таким чином, кожен покупець може бути впевнений у якості продукції.

Турбота про довкілля

Якщо безпека антипригарного покриття дуже важлива для здоров’я споживачів, то відповідальний процес виробництва – для навколишнього середовища. Вже більше ніж 10 років як бренд Tefal адаптував власне виробництво та почав випускати деякі сковороди з переробленого металу.

Що це дає? Вторинне перероблювання алюмінію скорочує викид CO2 на 93%, а його повторне використання зменшує споживання енергії на 95%, у порівнянні з виробництвом первинного алюмінію. Алюміній чудово підлягає повторному перероблюванню, не втрачаючи якість та свої фізичні властивості.

Який висновок?

У кожної компанії власні секрети виробництва. Тому обираючи посуд з антипригарним покриттям, важливо уважно вивчати склад та звертати увагу на те, щоб в антипригарному покритті не було:

перфторактанової кислоти;

свинця;

кадмію.

Наразі безпечне антипригарне покриття існує! Тож уважно читайте опис товару та насолоджуйтеся легким щоденним приготуванням їжі без компромісів.