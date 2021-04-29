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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Завтра до України прибуває ще одна партія CoronaVac – Степанов

Максим Степанов

30 квітня до України прибуде наступна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinоvac, вона становитиме 500 тис. доз.

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Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і додав, що вакцина прибуде у рамках контракту на 1,9 млн. доз.

За словами Степанова, півмільйона вакцин прилетять у столицю ввечорі.

Вакцинація в Україні

У травні Україна розраховує отримати майже 1 млн доз вакцини Covid-19 виробництва Pfizer, вони мають надійти в межах глобальної ініціативи COVAX, а також за контрактом.

За програмою COVAX Україна має отримати 473 тис. доз, попередня дата їх прибутяя – 17-18 травня, за контрактом до країни має прилетіти ще 500 тис.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов у ефірі одного з українських телеканалів та пояснив, що цими препаратами робитимуть щеплення людям старші 60 років або тим, хто має супутні захворювання.

Фото: УНІАН

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