Погода 30 квітня в Україні буде сонячною в Центрі, на Півдні та Сході, й грозовою – на Півночі та Заході. Вітер – південний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с удень та 7-12 м/с уночі.

На Сході – мінлива хмарність. Денна температура сягатиме +19°, нічна – +7°.

Сонячно й сухо буде на Півдні. Удень температура повітря становитиме до +19°, уночі – до +6°.

У центральних областях дощі з грозами зачеплять тільки Вінницьку область. На решті території не слід чекати опадів ні вночі, ні вдень. Денна температура буде +20°, нічна – +9°.

На Заході грозові дощі йтимуть усю добу. Удень стовпчики термометрів покажуть до +20°, уночі – до +10°.

Така ж погода чекає й на жителів північних областей. Удень синоптики прогнозують до +19°, уночі – до +9°.

У Києві дощ припиниться лише вночі. Удень температура повітря в столиці становитиме +19°, уночі – +9°.

Прогноз погоди на травень 2021

Погода в травні 2021 року буде доволі мінливою. Із Великодня, 2 травня, синоптики прогнозують потепління на території України.

Температура повітря, крім крайнього заходу, становитиме 18-24°.

Однак уже з 3 травня із північного заходу до України почне надходити холодна повітряна маса.

Детальний прогноз погоди на травень 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.