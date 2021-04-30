Учні київських шкіл завершать навчання як і належне, наприкінці травня, розповів міський голова Віталій Кличко на брифінгу 30 квітня.

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Також мер Києва нагадав, що усі 428 шкіл столиці, а також коледжі, вищі навчальні заклади та дитсадочки відкриються вже 5 травня.

– Оскільки, під час локдауну заняття відбувались дистанційно, за затвердженою програмою, усі керівники отримали наказ, щодо посиленої дезінфекції і регулярного провітрювання приміщень.

Окремо Кличко звернувся до батьків та закликав їх бути уважними до здоров’я дітей, адже коронавірус став більш агресивним.

Навчальний рік 2021

Через карантин навчальний рік деяких школярів зазнав істотних змін.

Зокрема було скасовано проведення ДПА, учні, які закінчують навчання у цьому навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський.

Зміни відбувались і у графіку проведення ЗНО, у Києві та Миколаївській області проведення пробного ЗНО через локдаун перенесли на 15 травня.

Основну сесію обіцяють провести без змін, стартує вона вже 21 травня.

Також існує ймовірність того, що навчальний рік продовжать у деяких західних регіонах, якщо виникне така потреба, але навчання має закінчитись не пізніше 30 червня.

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