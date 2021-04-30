Через поширення коронавірусу в Україні під час поминальних днів українцям варто дотримуватися карантинних правил, щоб зберегти здоров’я – своє і близьких людей.
Під час відвідування кладовищ на Червону гірку потрібно пам’ятати про загальні рекомендації ВООЗ та МОЗ щодо дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, культури кашлю та чхання, а також правил особистої гігієни.
Також варто уникати місць скупчення людей, а також небажано споживати їжу і напої на кладовищах.
Крім того, потрібно стежити за оновленнями карантинного зонування в Україні, щоб знати до якого рівня епіднебезпеки віднесли той чи інший населений пункт, і актуальними обмеженнями.
Міська влада Києва вже повідомила, як працюватимуть кладовища столиці під час поминальних днів 2021.
Для цього у КМДА розробили спеціальний графік відвідувань з 9 до 12 травня. Крім того, за дотриманням правил карантину стежитиме поліція.
Карантин в Україні
З лютого в Україні діє адаптивний карантин.
Згідно з ним, населений пункти країни відносять до різних карантинних зон.
Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: МОЗ