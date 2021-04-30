Спеціальні тарифи на газ для теплокомуненерго продовжили на 20 днів – Вітренко

28 квітня Кабінет міністрів України продовжив на 20 днів режим спеціальних зобов’язань на ринку газу.

Відповідне рішення дозволить підприємствам теплокомуненерго і далі закуповувати блакитне паливо за регульованою урядом ціною.

– Це зроблено для того, щоб дочекатися підписання закону, який вирішить низку проблемних питань, що виникли у теплопостачальних підприємств, – сказав голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко на своїй першій прес-конференції на посаді.

За словами Вітренка, Кабмін схвалив дану ініціативу в останній день його перебування на посаді в.о. міністра енергетики.

Голова Нафтогазу також не виключив, що режим спецзобов’язань можуть продовжити і на триваліший період.

Зниження цін на газ в Україні

В кінці квітня Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні можуть знизити в тому випадку, якщо вдасться підвищити обсяги власного видобутку блакитного палива.

На його думку, якщо Укргазвидобування збільшить поставки на ринок – це призведе до зниження тарифів.

Крім того, Вітренко вважає, що знизити вартість газу для населення дозволить діджиталізація Нафтогазу.

Джерело: НАК Нафтогаз