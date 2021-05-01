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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Стрибків не буде: Степанов озвучив прогноз щодо ситуації з Covid-19 після свят

люди в масках

Після травневих свят в Україні не варто очікувати різких стрибків захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

– До яких кількостей ми можемо дійти, залежатиме від того, якою буде мобільність населення, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що дуже значних коливань, таких, як були у нас, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати, – зазначив Максим Степанов.

Однак, за його словами, епідситуація в країні може погіршитися у червні.

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Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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