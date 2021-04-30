Затори в Києві 30 квітня – де найскладніше проїхати (КАРТА)

У п’ятницю, 30 квітня, на дорогах Києва утворилися кілометрові затори. Також ускладнений рух на виїзді зі столиці перед вихідними.

Ближче до 18.00 Київ постав у 10-бальних заторах. Рух автомобілів зупинився на багатьох вулицях столиці.

На правому березі Києва ускладнений рух на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Чоколівському бульварі, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери.

Затори спостерігаються на мосту Метро, мосту Патона і Південному. Також рух ускладнений на Великій кільцевій дорозі і виїздах з Києва, зокрема на Житомирському шосе.

На лівому березі столиці затори спостерігаються на Дніпровській набережній, вулиці Здолбунівській, проспекті Миколи Бажана, вулиці Анни Ахматової, Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, вулиці Братиславській.

В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах

Уряд удосконалив правила паркування, заборонивши влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах.

Кабмін ухвалив відповідну постанову на засіданні 31 березня.

Водночас парковки на дорогах дозволяється облаштовувати лише суб’єктам господарювання.