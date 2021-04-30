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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Великоднього перемир’я не вдалося досягти через “червоні лінії” – Арестович

Великоднього перемир’я не вдалося досягти через “червоні лінії” – Арестович

Перемир’я на Донбасі на час великодніх та травневих свят не вдалося досягти через те, що пропозиції РФ містили “червоні лінії”, які ніколи не перетне Україна.

Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

– Документ, який вони запропонували, тричі містив формулювання “Україна та ОРДЛО”, тобто це була спроба легітимізувати “ЛНР” і “ДНР”. Але вона не вийшла, тому що це “червона лінія”, яку ми не будемо перетинати, – зазначив Олексій Арестович.

За його словами, Україна ніколи не взаємодіятиме та офіційно не визнаватиме ОРДЛО.

Великоднє перемир’я

28 квітня стало відомо, що Тристороння контактна група не змогла домовитися про великоднє перемир’я.

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За інформацією, питання заблокували “представники Л/ДНР”.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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