Ситуація на кордоні України не передбачає вторгнення з боку РФ. Про це повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

– Є безпосередня та потенційна загроза. Небезпека навколо державного кордону є завжди, але рівень загрози наразі не передбачає безпосереднє вторгнення на територію України, – сказав Наєв.

У разі необхідності захищати територію України будуть лише Збройні сили України та інші складові вітчизняних сил безпеки і оборони.

– Інших сил, зокрема держав-партнерів, не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили, – запевнив командувач об’єднаних сил ЗС України.

Резолюція Європарламенту щодо РФ

29 квітня Європейський парламент ухвалив жорстку резолюцію щодо РФ.

У разі її вторгнення, резолюція передбачає зупинку імпорту російської нафти та газу до країн ЄС, відключення Росії від SWIFT, введення санкцій проти російської влади, олігархів та їхніх сімей, а також замороження їхніх активів.

Детальніше про резолюцію Європарламенту щодо РФ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Командування об’єднаних сил ЗС України