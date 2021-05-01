104 особистий кабінет – як внести показання лічильника газу та увійти

104 – сервіс, який дозволяє внести і звірити показники лічильника газу. Також тут можна оплатити онлайн за спожитий природний газ.

Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті 104.

Які дані потрібні для реєстрації на 104

– назва компанії-постачальника газу;

– номер особового рахунку (в системі постачальника);

– сума останнього платежу за газ або номер лічильника газу;

– номер мобільного телефону;

– адреса електронної пошти.

На одну електронну адресу можна зареєструвати один особовий рахунок.

Розробники рекомендують під час реєстрації використовувати ПК для коректної роботи сайту і сервісів.

Після введення всіх даних система запропонує вам погодитися з умовами щодо опрацювання персональних даних. Без згоди реєстрація буде скасована.

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Наступним етапом є заповнення персональних даних, зокрема постачальника природного газу. Його необхідно вибрати із списку, а якщо його в переліку немає – це означає, що реєстрація на сайті 104 і доступ до особового рахунку неможливі.

Після введення даних перевірте вашу адресу електронної пошти. На неї буде надіслано лист з посиланням, за яким потрібно перейти.

Зазвичай лист приходить через кілька хвилин. Якщо ви реєструєтесь в період з 1 по 5 число, він може прийти через кілька годин. Якщо листа немає – пошукайте в папці Спам.

Після реєстрації в особистому кабінеті можна передати показники лічильника.

Річні тарифи на газ

Нещодавно постачальники оприлюднили базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Станом на 26 квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр, – запропонували чотири компанії.

Крім того, на річні тарифи на газ автоматично переведуть всіх споживачів, які дотепер користувалися місячними цінами, коливатися в залежності від сезону.