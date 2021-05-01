Держсекретар США під час візиту до Києва підтвердить підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який під час свого візиту до Києва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, підтвердить підтримку суверенітету України та закличе посилити боротьбу з корупцією.

Про це повідомив виконувач обов’язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер під час брифінгу.

За його словами, Ентоні Блінкен має намір підтвердити непохитну підтримку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, особливо через тривалу агресію Російської Федерації.

Рікер також торкнувся ситуації навколо компанії Нафтогаз України та заявив про стурбованість щодо дій Кабінету міністрів. За його словами, будь-яка спроба змінити управління в державних установах викликає занепокоєння.

Ситуація з Нафтогазом

28 квітня Кабінет міністрів України провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України. Під час засідання Кабмін визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.

У зв’язку з цим главу компанії Андрія Коболєва звільнили з посади, а також призначили нового керівника – ним став Юрій Вітренко.

30 квітня всі члени Наглядової ради НАК Нафтогаз України, які були присутні на засіданні, добровільно пішли у відставку. Припинення їхніх повноважень, відповідно до корпоративних процедур, набуде чинності 14 травня.