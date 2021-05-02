Увечері у Велику Суботу в церквах більшості регіонів України почалося освячення пасок.
Люди масово збираються біля храмів, аби освятити кошики з їжею.
Однак в Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях діють обмеження на проведення богослужінь, оскільки ці регіони перебувають в червоній зоні адаптивного карантину.
На решті території країни заборона на відвідування храмів відсутня, проте керівництво ПЦУ закликало парафіян не створювати натовпу, а відвідуючи церкву дотримуватися маскового режиму.
В свою чергу предстоятель Православної церкви України Епіфаній повідомив, що рішення про проведення великодньої служби прийматимуть індивідуально.
– Кожна громада на місці, хоч обласний центр, хоч ОТО, приймають рішення самостійно, – розповів очільник ПЦУ.
Крім того, освячення пасок та великодні богослужіння відбуватимуться в режимі онлайн.
Великодній кошик: що покласти
У великодню ніч більшість українців несе до церкви кошики з їжею і напоями, аби їх освятити.
До традиційного набору входять яйця, м’ясні вироби, сири та звичайно ж паска.
При цьому духовенство не рекомендує приносити для освячення алкогольні напої, овочі, фрукти, а також кров’янку.