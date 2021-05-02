Увечері у Велику Суботу в церквах більшості регіонів України почалося освячення пасок.

Люди масово збираються біля храмів, аби освятити кошики з їжею.

Однак в Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях діють обмеження на проведення богослужінь, оскільки ці регіони перебувають в червоній зоні адаптивного карантину.

На решті території країни заборона на відвідування храмів відсутня, проте керівництво ПЦУ закликало парафіян не створювати натовпу, а відвідуючи церкву дотримуватися маскового режиму.

В свою чергу предстоятель Православної церкви України Епіфаній повідомив, що рішення про проведення великодньої служби прийматимуть індивідуально.

– Кожна громада на місці, хоч обласний центр, хоч ОТО, приймають рішення самостійно, – розповів очільник ПЦУ.

Крім того, освячення пасок та великодні богослужіння відбуватимуться в режимі онлайн.

Великодній кошик: що покласти

У великодню ніч більшість українців несе до церкви кошики з їжею і напоями, аби їх освятити.

До традиційного набору входять яйця, м’ясні вироби, сири та звичайно ж паска.

При цьому духовенство не рекомендує приносити для освячення алкогольні напої, овочі, фрукти, а також кров’янку.