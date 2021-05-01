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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Марш до дня створення СС Галичина був заявлений як марш вишиванок – КМДА

Марш до дня створення СС Галичина був заявлений як марш вишиванок – КМДА

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що захід, який пройшов у місті 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС Галичина, а як патріотичний марш вишиванок.

Водночас у міськадміністрації пояснили, що влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Тому, відповідно до процедури, організатори повідомляють міськвладу і правоохоронців про проведення будь-якої акції.

– А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш – або некомпетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів, – додали у КМДА.

Окрім того там запевнили, що тільки правоохорнці можуть розслідувати та притягнути до відповідальності громадян, які порушують закон. Бо ж вони забезпечують громадський порядок під час масових акцій.

– Пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками, – підкреслили у КМДА.

28 квітня у центрі Києва відбувся марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення дивізії СС Галичина.

Близько 200 осіб колоною пройшли від Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

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Згодом за фактом проведення маршу поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

Також склали адмінпротокол на учасника акції за використання нацистського вітання.

Джерело: КМДА

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