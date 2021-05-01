Кабінет міністрів змінив правила призначення субсидії для українців з травня 2021 року.

Ті громадяни, які бажають отримати допомогу від держави, повинні з 1 травня до 30 вересня подати нову заяву та декларацію про доходи до свого територіального підрозділу з питань соціального захисту населення.

Але з 1 травня у наданні субсидії можуть відмовити, якщо у людини, яка подає декларацію, є:

сума на депозитному рахунку в банку, яка перевищує 100 тис. грн;

куплений автомобіль, з дати випуску якого минуло менше п’яти років;

куплене майно, товари, послуги, цінні папери, віртуальні активи на суму понад 50 тис. грн;

була одноразова купівля іноземної валюти в еквіваленті від 50 тис. грн.

Крім того, серед вимог для отримання субсидії залишається норма про відсутність заборгованості за аліментами. Також з 1 травня українці отримуватимуть субсидію тільки у грошовій формі.

Що ще зміниться з травня

Крім оновлених правил для отримання субсидій, з травня для українців почне діяти річний тариф на газ. Це означає, що кубометр газу тепер коштуватиме однаково щомісяця: як взимку, так і влітку.

А от тариф на електроенергію з 1 числа залишатиметься на тому ж рівні. Детальніше про те, які зміни чекають на українців з 1 травня, – читайте у нашому матеріалі.