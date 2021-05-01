На учасника маршу на честь СС Галичина склали протокол за нацистське вітання

У Києві правоохоронці склали адміністративний протокол щодо учасника маршу з нагоди річниці створення дивізії СС Галичина за використання нацистського привітання. Також слідчі відкрили кримінальне провадження.

За даними поліцейських, після завершення акції в інтернеті виявили матеріали, які свідчать, що один чоловік використав заборонене нацистське вітання.

Ним виявився 36-річний житель Київської області. На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУ про адміністративні правопорушення.

Також у поліції зазначили, що учасник акції у присутності понятих відмовився від підпису протоколу про адмінправопорушення. Тому матеріал направлять до суду для подальшого ухвалення рішення.

Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ.

Напередодні, 28 квітня, у Києві пройшов марш із нагоди 78-ї річниці створення дивізії СС Галичина.

Близько 500 людей колоною пройшлися з Арсенальної площі до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу стала вишиванка.

Дивізія СС Галичина – це підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках. Він був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання. Майже усі вони були галичанами.

27 травня 2020-го ОАСК визнав незаконною заяву екс-керівника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича, що символіка цієї дивізії не є нацистською. Суд зобов’язав Інститут утриматися від розповсюдження таких висновків.