В Україні триває виплата від держави по карантинних 8 тис. грн. Загалом заявки вже подали понад 300 тис. підприємців та найманих працівників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Перші виплати вже здійснено. Уряд та Верховна Рада спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі, хто подав та подаватиме заявки, отримали обіцяні виплати, – наголосив він.

Допомога ФОПам

У березні Верховна Рада ухвалила закон про допомогу ФОПам на карантині.

Документ передбачає, що застраховані наймані працівники суб’єктів господарювання та малі підприємці, які постраждали через запровадження додаткових карантинних обмежень, отримають від держави одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Із бюджету у 2021 році на такі виплати виділять близько 2,9 млрд грн.

20 квітня в Україні стартувала реєстрація заявок на отримання допомоги. Тож президент Володимир Зеленський закликав активніше реєструвати звернення в Дії, щоб вже в квітні отримати 8 тис. грн із держбюджету.

Джерело: Денис Шмигаль