28 квітня у Києві скасували локдаун. З 1 травня у столиці припинять діяти суворі обмеження червоної зони, однак натомість встановлюються правила жовтої зони. Що можна і не можна буде робити у Києві з 1 травня, читайте на Фактах ICTV.

Локдаун у Києві скасовано – які обмеження діятимуть з 1 травня

З 1 травня у Києві транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також відкриються ТРЦ, заклади громадського харчування, спортивні зали, ринки та ярмарки.

З 5 травня у столиці відновиться навчальний процес, запрацюють установи з надання соціальних послуг, ЦНАПи, Центри комунального сервісу, РАЦСи.

Водночас громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися соціальної дистанції та одягати маски у громадських місцях. Також діятимуть такі обмеження:

проведення масових заходів можливе за умови заповненості залу до 50% або розміщення людей – 4 кв м на одну особу;

у ресторанах і кафе відстань між столами – 2 м, за одним столом може сидіти не більше чотирьох осіб;

театри, кінотеатри та інші культурні заклади можуть працювати з заповненістю до 50%;

транспортбуде перевозити пасажирів лише з заповненістю лише сидячих місць;

спортивні зали та фітнес-центри можуть працювати за умови розміщення одного відвідувача на 10 к в., у басейнах максимум чотири особи на одній доріжці, якщо проводиться тренування спортивної групи – максимум шість.

Що заборонено у Києві з 1 травня

перебування на вулиці без документів, які посвідчують особу;

організація банкетів чи святкових заходів у нічних клубах та інших розважальних закладах;

закладам громадського харчування заборонено працювати з 24.00 до 7.00;

робота закладів з розміщення, окрім тих, які надають реабілітаційні чи соціальні послуги;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і персоналу;

проведення масових заходів у навчальних закладах за участі понад одного класу чи групи та глядачів.

З якого числа локдаун у Києві

Локдаун у Києві розпочався з 5 квітня. Спочатку жорсткі обмеження встановили до 16 квітня, однак потім продовжили до 30 квітня.

На цей період у столиці транспорт працював за спеціальними перепустками. Ним могли користуватися лише працівники критично важливої індустрії. Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.