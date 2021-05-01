Погода на 1 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у суботу, 1 травня, буде теплою, але дощовою. Середня температура коливатиметься у межах +17…+20 вдень та +8…+10 вночі.

За прогнозами синоптиків у більшості областях будуть зливи та грози. Однак у Центрі та на Півночі з самого ранку світитиме сонце, а в обідню пору трохи захмариться.

У західних регіонах цілий день буде похмура погода. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря становитиме від +17 до +20 вдень та від +6 до +9 вночі.

На Сході зранку очікується ясна погода без опадів, але вже вдень будуть дощі із грозами. Стовпчики термометрів покажуть +19…+21 вдень та +8…+10 вночі.

У північних областях сонце цілий день ховатиметься за хмарами. Але опадів не очікують. Температура повітря становитиме вдень від +18 до +20, а вночі від +8 до +10.

На Півдні протягом дня небо буде вкрите хмарами. На вечір синоптики прогнозують дощі з грозами. Стовпчики термометрів показують вдень +19…+22, а вночі +9…+11.

У Києві день буде хмарним, але без опадів. Температура повітря у місті становитиме вдень від +18 до +20, а вночі від +9 до +11.

Погода на Великдень 2021

Як повідомляє народний синоптик Леонід Горбань, на Великдень 2021 не варто очікувати тепла. Початок травня буде прохолодним.

Крім того, у травні в Україні пройде кілька хвиль похолодання. Детальний прогноз погоди на Великдень дивіться на Фактах ICTV.