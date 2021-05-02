Кабмін закликав членів наглядової ради Нафтогазу допрацювати до кінця пошуку їх заміни

Кабінет міністрів України вимагає від членів наглядової ради НАК Нафтогаз виконувати свої посадові обов’язки аж до завершення відбору претендентів на місця, що звільнилися.

Відповідна заява з’явилася на сайті Кабміну в ніч на 2 травня.

В Уряді наголосили, що взяли до уваги позицію членів наглядової ради.

– Міністри сподівалися, що члени наглядової ради Нафтогазу дотримуватимуться принципів корпоративного управління і допрацюють до прийому на роботу їх наступників.

У Кабміні нагадали, що Україна продовжить реформувати систему управління держпідприємствами відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку.

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Звільнення членів наглядової ради Нафтогазу

Після оголошення про звільнення Андрія Коболєва з посту керівника НАК, наглядова рада Нафтогазу в повному складі подала заяви про відставку.

У компанії наголосили, що згідно з чинною процедурою, повноваження членів наглядової ради корпорації припиняться 14 травня.

В останні два тижні члени правління висловили готовність забезпечити належну передачу повноважень новому керівництву Нафтогазу.