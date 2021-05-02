PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Кабмін закликав членів наглядової ради Нафтогазу допрацювати до кінця пошуку їх заміни

Засідання Уряду Денис Шмигаль

Кабінет міністрів України вимагає від членів наглядової ради НАК Нафтогаз виконувати свої посадові обов’язки аж до завершення відбору претендентів на місця, що звільнилися.

Відповідна заява з’явилася на сайті Кабміну в ніч на 2 травня.

В Уряді наголосили, що взяли до уваги позицію членів наглядової ради.

– Міністри сподівалися, що члени наглядової ради Нафтогазу дотримуватимуться принципів корпоративного управління і допрацюють до прийому на роботу їх наступників.

У Кабміні нагадали, що Україна продовжить реформувати систему управління держпідприємствами відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку.

Читайте
Вітренка призначили новим очільником НАК Нафтогаз України

Звільнення членів наглядової ради Нафтогазу

Після оголошення про звільнення Андрія Коболєва з посту керівника НАК, наглядова рада Нафтогазу в повному складі подала заяви про відставку.

У компанії наголосили, що згідно з чинною процедурою, повноваження членів наглядової ради корпорації припиняться 14 травня.

В останні два тижні члени правління висловили готовність забезпечити належну передачу повноважень новому керівництву Нафтогазу.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка