Погода в Україні в перший тиждень травня буде сонячною, однак в окремі дні можливі опади.

Погода в понеділок, 3 травня

У перший день тижня в Україні буде сонячно. Лише на Сході та в Херсонській області можливі слабкі дощі з грозами.

Стовпчики термометрів удень піднімуться до +23°. Найхолодніше буде вночі на Заході – до +6°.

Погода у вівторок, 4 травня

У вівторок по всій території України буде сонячно та сухо.

Удень синоптики обіцяють до +11-17°, уночі – +3-9°.

Погода в середу, 5 травня

У середу буде сонячно всюди, крім Волинської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Там удень передбачається слабкий дощ із грозами.

Денна температура становитиме +15-20°, нічна – +3-9°.

Погода в четвер, 6 травня

У четвер дощі з грозами можливі на Півночі та в Центрі. На решті території України – сонячно й без опадів.

Стовпчики термометрів удень піднімуться до +20° в Одеській області. Уночі найтепліше буде на Півдні – +8-10°.

Погода в п’ятницю, 7 травня

Наприкінці робочого тижня дощі з грозами пройдуть на Півночі, Заході, в Центрі та подекуди на Сході.

Сонячно буде в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Температура повітря вдень становитиме до +23°, уночі – до +10°.

Прогноз погоди в травні 2021 року

У травні середня місячна температура в Україні передбачається на рівні +15-18°, в горах – +11-13°, що на 1-1,5° вище за середні багаторічні значення.

4-5 травня температура в Україні буде в межах 6-12°. Із четверга, 6 травня, температура знову почне зростати.

Детальніше про прогноз погоди в травні 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.